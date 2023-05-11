5 مدن الأعلى حرارة بطقس اليوم بينها أسوان.. العظمى 41 مئوية

ترتفع درجات الحرارة بطقس اليوم الخميس بعدة مدن، لتتجاوز الـ41 درجة، بينما سجلت بطقس أمس 34 درجة مئوية، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

بينما طقس اليوم الخميس بباقي المدن، بين حار لمعتدل نهارا، ومائل للبرودة ليلا، بدرجات حرارة متفاوتة، تصل حتى 18 درجة مئوية.

طقس المدن الدافئة اليوم

تتراوح درجات الحرارة في المدن الأكثر ارتفاعا بدرجات الحرارة بطقس اليوم، ويبلغ عددها 5 مدن بين 37 حتى 41 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى، و22 لـ23 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى.

طقس المدن الأكثر حرارة اليوم

ترتفع نسبة الرطوبة بطقس اليوم الخميس على المدن الأكثر دفئا، كما تشهد نشوب رياح مثيرة للرمال والأتربة، تؤثر على مرضى الجيوب الأنفية ومرضى الجهاز التنفسي، فضلا عن سطوع الشمس نهارا، ما يزيد من ارتفاع درجات الحرارة، مع انعدام فرصة سقوط الأمطار على أي من المدن الدافئة، وفقا لتوقعات الأقمار الصناعية، حيث تتركز المدن الدافئة بجنوب صعيد مصر.

درجات الحرارة اليوم

- أسوان 41 درجة للعظمى، و23 للصغرى.

- الفيوم 37 درجة للعظمى، و22 درجة للصغرى.

- أسيوط 37 درجة للعظمى، و22 درجة للصغرى.

- الأقصر 40 درجة للعظمى، و22 درجة للصغرى.

- قنا 39 درجة للعظمى، و22 درجة للصغرى.