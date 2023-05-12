تفاصيل مسابقة الفنون الدولية للأطفال والشباب.. تنطلق 1 أكتوبر

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة تفاصيل مسابقة الفنون الدولية للأطفال والشباب في نسختها الـ25، من سن 4 إلى 18 عامًا من جميع أنحاء العالم، والتي تعد جزءًا من المسابقة المقامة في بلجراد خلال الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر 2023.

شروط مسابقة الفنون الدولية:

- المسابقة تجمع الأعمال الفنية من مختلف أنحاء العالم وتعد جزءا من المسابقة المقامة في بلجراد خلال الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر 2023.

- آخر موعد للتقديم الأسبوع الأخير من شهر مايو الجاري.

- الاشتراك متاح للأطفال والشباب من سن سن 4 إلى 18 عاما.

- يتم تقسيم المشاركين إلى 5 مجموعات

- موضوع الرسم متروك للمشارك.

- يتم قبول الأعمال على أوراق باستخدام (أقلام رصاص- ألوان جواش- باستيل- جرافيك)

-مساحة العمل على A3

-يجب أن يكون العمل أصليا من إنتاج 2021- 2022، ولم يسبق المشاركة به في أي مسابقات.

- يحق للمشارك تقديم 3 أعمال بحد أقصى، والمؤسسات لها 20 عملا فنيا.

- سيتم استضافة الفائزين في المسابقة في بلجراد يوم افتتاح المعرض في 1 أكتوبر 2023.