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تفاصيل مسابقة الفنون الدولية للأطفال والشباب.. تنطلق 1 أكتوبر

كتب:

إلهام الكردوسي
07:41 ص | الجمعة 12 مايو 2023
هيئة قصور الثقافة

هيئة قصور الثقافة

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة تفاصيل مسابقة الفنون الدولية للأطفال والشباب في نسختها الـ25، من سن 4 إلى 18 عامًا من جميع أنحاء العالم، والتي تعد جزءًا من المسابقة المقامة في بلجراد خلال الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر 2023. 

شروط مسابقة الفنون الدولية: 

- المسابقة تجمع الأعمال الفنية من مختلف أنحاء العالم وتعد جزءا من المسابقة المقامة في بلجراد خلال الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر 2023. 

- آخر موعد للتقديم الأسبوع الأخير من شهر مايو الجاري.

- الاشتراك متاح للأطفال والشباب من سن سن 4 إلى 18 عاما.

- يتم تقسيم المشاركين إلى 5 مجموعات

- موضوع الرسم متروك للمشارك. 

- يتم قبول الأعمال على أوراق باستخدام (أقلام رصاص- ألوان جواش- باستيل- جرافيك)

-مساحة العمل على A3

-يجب أن يكون العمل أصليا من إنتاج 2021- 2022، ولم يسبق المشاركة به في أي مسابقات. 

- يحق للمشارك تقديم 3 أعمال بحد أقصى، والمؤسسات لها 20 عملا فنيا. 

- سيتم استضافة الفائزين في المسابقة في بلجراد يوم افتتاح المعرض في 1 أكتوبر 2023. 

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بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي