«الصحة» تحذّر مرضى الكلى من بعض الأطعمة: حافظوا على صحتكم بـ10 أكواب مياه يوميا

وجّهت وزارة الصحة والسكان، نصائح مهمة لمرضى الكلى، أكدت فيه أنّ الحفاظ على وزن صحي، واتباع نظام غذائي مناسب، وعدم تناول الأدوية دون استشارة طبيب، أمور يجب على مريض الكلى الحفاظ عليها، لتفادي أي أزمات صحية قد يتعرض لها.

وأوضحت الوزارة، في تقرير رسمي صادر عنها قبل قليل، أنّه يجب تناول من 8 إلى 10 أكواب من المياه يوميا، والابتعاد عن الأطعمة المقلية والمخللة والمكسرات المملحة، لافتة إلى أنّ تناول هذه الأطعمة بإفراط، يضغط على الكلى، ويتسبب في مضاعفات صحية، منها صعوبة التنفس، وتراكم السوائل في الجسم، وتورم القدمين.

تقليل الأطعمة التى تحتوي على الفوسفور

وطالبت وزارة الصحة والسكان، مرضى الكلى، بتقليل تناول الأطعمة التي تحتوي على الفوسفور، ومراقبة مستويات البروتين في النظام الغذائي، لافتة إلى مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنّ المبادرة تعمل داخل الوحدات الصحية يوميا من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، وحال اكتشاف أي من الأمراض المزمنة يتم تحويل الحالة إلى أقرب مستشفى، كما يتم صرف العلاج وعمل التحاليل بشكل مجاني.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين بالتواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 للرد على التساؤلات والاستفسارات المختلفة، واطلاع المواطن على أقرب وحدة صحية تابعة له للاستفادة من خدمات المبادرة.