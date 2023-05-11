أسعار الدواجن والأسماك في المجمعات الاستهلاكية.. تعرف عليها

حافظت أسعار الأسماك والدواجن المجمدة، على استقرارها في جميع المنافذ، سواء منافذ وزارة التموين أو المجمعات الاستهلاكية، المنتشرة في مختلف أنحاء مصر، في ظل حرص وزارة التموين على توفير جميع احتياجات المواطنين من السلع الغذائية المختلفة وجميع أنواع البروتين الحيواني من أسماك ودواجن ولحوم، بأسعار مخفضة عن الأسواق والسلاسل والمحال التجارية.

أسعار الدواجن والأسماك في المجمعات الاستهلاكية

وتراوحت أسعار الدواجن المجمدة في المنافذ، بين 65 و90 جنيها، وذلك وفقا للوزن، وهي دواجن بلدية وليست مستورة من الخارج، وهذه الاسعار أقل بنحو 30 جنيها، عن أسعار الدواجن الحية في الأسواق، في حين تراوح وزن الفرخة الواحدة بين كيلو و500 جرام إلى 2 كيلو.

أسعار الأسماك اليوم في المجمعات الاستهلاكية

وجاءت أسعار الأسماك اليوم في المجمعات الاستهلاكية بجميع المحافظات، كما يلي.

- كيلو سمك بلطي يتراوح بين 43 و55 جنيها.

- سمك بوري يتراوح بين 75 و85 جنيها.

- سمك مكرونة يتراوح بين 55 و60 جنيها.

- سمك فليه قشر بياض 95 جنيها.

- سمك سردين 35 جنيها.

- جمبري حجم وسط 197 جنيها.

- الثعابين بين 50 و140 جنيها

- المرجان يتراوح بين 40 و70 جنيها

- الكابوريا بين 75 و155 جنيها.