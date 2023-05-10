أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-5-2023 في الأسواق والمحلات

استقرت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق والمحلات، مع التوازن بين العرض والطلب خلال الفترة الحالية، بحسب بيانات بورصة الدواجن، وسط توقعات بتراجع الأسعار نتيجة انخفاض أسعار الأعلاف، وجاء سعر الفراخ البيضاء اليوم بين 63 و64 جنيها في أرض المزرعة.

وبالنسبة لأسعار الدواجن اليوم، سعر الفراخ الساسو تتراوح بين 74 و75 جنيها.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وعن أسعار الدواجن البيضاء اليوم، تتراوح بين 63 و64 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك تقريبا بـ73 جنيهًا حسب المنطقة، وفقا لعضو شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار مشتقات الدواجن

وتتراوح أسعار الفراخ البانيه بين 155 و170 جنيهًا، وكيلو الشيش طاووق بين 160 جنيهًا و180 جنيهًا، بحسب شاكر.

أسعار البيض اليوم

وجاءت أسعار البيض اليوم الأربعاء 10-5-2023، بالنسبة للبيض الأبيض في أرض المزرعة بين 91.75 و91 جنيها، والبيض الأحمر بين 96.75 و96 جنيهًا، والبيض البلدي بين 90 و89 جنيهًا، بحسب عضو شعبة الدواجن في الغرفة التجارية.