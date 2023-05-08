شعبة الدواجن ترحب بالإفراج عن 237 ألف طن أعلاف.. وتوقعات بتراجع الأسعار

رحبت شعبة الدواجن في الغرف التجارية، بالإفراج عن مستلزمات الأعلاف، متوقّعة تراجع كبير في أسعار الدواجن قريبا، في ظل توافر الأعلاف التي تعد أحد أهم مدخلات الصناعة في مصر.

عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، قال إنّ وزارة الزراعة أعلنت الإفراج عن مستلزمات الأعلاف، وجرى الإفراج عن 237 ألف طن ذرة وفول صويا بنحو 107 ملايين دولار بزيادة قدرها 22 ألف طن عن الأسبوع الماضي.

تراجع الأعلاف سيخفض الأسعار

وأضاف السيد لـ«الوطن»، أنّه وفقا للزراعة جرى الإفراج عن 189 ألف طن من الذرة بنحو 68 مليون دولار و48 ألف طن من فول الصويا بـ36 مليون دولار، وإضافات أعلاف بنحو 3.4 مليون دولار، مشيرا إلى أنّ هذه الأعلاف ستؤدي إلى تراجع الأسعار بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وطالب السيد، بتتبع الإفراج عن الأعلاف بهدف وصول الأعلاف للمزارع والمربين، مشيرا إلى أنّه يجب مراجعة أسعار الأعلاف، حيث تباع بأسعار مبالغ فيها، مثمنا دور الحكومة في العمل على توافر الأعلاف.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم 8-5-2023

وأضاف السيد، أنّ أسعار الدواجن البيضاء اليوم 8-5-2023 في الأسواق والمحلات تراوحت بين 63 و65 جنيهًا للدجاج الأبيض داخل المزرعة، وتصل للمستهلك بين 73 و75 جنيهًا، فيما يبلغ سعر الدجاج البلدي أرض مزرعة 100 جنيه، والتنفيذ الفعلي 110 جنيهات، وكيلو البانيه يتراوح اليوم بين 156 و167 جنيهًا، وكيلو الشيش طاووق بين 160 و180 جنيهًا، فيما يبلغ سعر كيلو الأوراك اليوم 88 جنيهًا.