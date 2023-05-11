شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين.. اعرف التفاصيل

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عددًا من الشروط اللازمة لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، في إطار استمرار الوزارة في تقديم الدعم على السلع التمونية لجميع الأسر الموجودة داخل منظومة الدعم بشكل شهري، والأسر الأكثر احتياجا.

3 شروط لإضافة المواليد على بطاقة التموين

3 شروط أعلنتها وزارة التموين لإضافة المواليد، وألزمت بها جميع مديريات التموين التى تتلقي الطلبات المقدمة من الراغبين في جميع أنحاء الجمهورية.

- ألا يقل سن الأبناء عن 4 سنوات.

- أن يكون المتقدم من الأسر الأولى بالرعاية، والتي تشمل «الأرامل، المطلقات، المسجلين في معاش تكافل وكرامة، وأبناء الشهداء، والأيتام، وأبناء الأسر البديلة».

- أن يكون عدد الأفراد الموجودين في البطاقة والحاصلين على الدعم الشهري أقل من 4 أفراد.

وفي هذا السياق، تستقبل جميع مديريات التموين المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، طلبات الراغبين من الأسر التي تنطبق عليهم الشروط السابق ذكرها، على أن يتم أسال تلك الطلبات إلى وزارة التموين لفحصها، والتأكد من صحة البيانات الواردة بها، قبل اتخاذ قرار إضافة المواليد، في فترة بين 3 لـ4 أسابيع، على أن يتم بعد ذلك مباشرة إدارج المواليد الجدد على البطاقات، في خطة الدولة لإيصال الدعم التمويني لجميع الفئات المستحقة له.