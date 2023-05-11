المؤتمر العلمي لجامعة عين شمس يناقش نقل الأعضاء والتجارب السريرية

نظمت جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، جلسة حوارية بعنوان «الجوانب القانونية لعمليات نقل الأعضاء والتجارب السريرية»، برئاسة الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، على هامش جلسات المؤتمر العلمي السنوي للجامعة الحادي عشر، بعنوان «اقتصاد المعرفة.. لحياة أفضل»، وأدار فعالياتها الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس.

جامعة عين شمس: هناك عقبات تواجه تطبيق فكرة نقل الأعضاء

وأشار الدكتور أيمن صالح، إلى إصدار قانون يتعلق بزراعة الأعضاء، وكانت هناك بعض العقبات تواجه تطبيقه من بينها مدى تقبل المجتمع لفكرة نقل الأعضاء، وصعوبة تحديد وتشخيص حالات الموت الإكلينيكي أو موت جذع الدماغ والتي تحتاج لطبيب عناية مركزة لوصفها وتشخيصها.

من جانبه، أشار الدكتور محمد صافي، إلى أن الأمر يتعلق بموضوع تتقاطع فيه الآراء القانونية والدينية والطبية، ويحتاج إلى مزيد من الوعي والثقافة المجتمعية، وأن القانون رقم 5 لعام 2010 وتعديلاته عام 2017 حسم الكثير من الأمور، وأن أي تنظيم تشريعي جديد لهذا الموضوع يجب أن يأخذ في الاعتبار خصائص المجتمع وعاداته وتقاليده وتطور ممارساته.

عقوبات كبيرة تواجه تهمة سرقة الأعضاء

وشدد على أن سرقة الأعضاء جريمة لها عقوبة كبيرة في القانون المصري وأن القوانين المصرية تولى حرمة الجسد والأعضاء اهتماماً كبيرًا، مشيرا إلى ضرورة حماية الأطباء الذين يقومون بعملية زراعة الأعضاء وسن قوانين لحمايتهم إذا تم الاشتباه بهم مع ضرورة وضع تعريف للموت.

واستعرضت الدكتورة فاطمة جلال الأستاذة بكلية الطب جامعة عين شمس، في الجلسة، الوضع الحالي لزراعة الأعضاء في مصر حيث التبرع من الأحياء بينما تميل الاتجاهات العالمية إلى الاستعانة بأعضاء المتوفين.

وطرحت ملامح التغيير المأمول في مجال زراعة الاعضاء بزيادة الضوابط وضبط إجراءات منح وتجديد التراخيص بالزراعة وتقليل المنشآت المصرح لها بالزراعة وتفعيل الاشتراطات الحالية في القانون، وتيسير نظام الموافقة على التبرع ورقمنة التبرع بالأعضاء واللجنة العليا لزراعة الأعضاء.

وتطرقت إلى الحوافز التي تمنح للمتبرع بالأعضاء مشددة على أهمية نشر ثقافة التبرع في مصر، كما تحدثت الدكتورة دعاء حامد عبد الرحمن مدرس القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة عين شمس عن أهمية تنظيم القانون للتجارب السريرية، موضحة أن مصر أصدرت قانون لتنظيم التجارب السريرية في ديسمبر 2020، وتصادف القانون مع انتشار جائحة كورونا وبالفعل تم اختيار متطوعين لاختبار لقاحات كورونا علما بأن القانون المنظم للتجارب لم يتم إطلاقه وتفعيله بصورة نهائية.

واستعرضت مواد القوانين التي تنظم التجارب السريرية وحماية المبحوثين وضمان سلامتهم وحقوقهم والتأكيد على مبدأ الرضا والموافقة من المبحوث على التجربة السريرية.

وأوضح الشيخ أحمد تركي، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الرأي الديني يعد مدخلا للشخصية المصرية وزراعة الأعضاء عندما عرضت قديما في مصر تم تحريمها بشكل قاطع ولكن صدرت فتاوى تؤكد جوازها ولكن الشارع المصري رفضها بشكل كبير.

وشدد على أن عملية زراعة الاعضاء لابد أن تخضع لعدة تشريعات دينية منها ألا يتم الاضرار بالمتبرع وألا تسبب عملية الزراعة اختلاط الأنساب إذا ما تمت.