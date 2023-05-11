أماكن استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر 2023.. اعرفها

يُتيح قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية استخراج «شهادة ميلاد كمبيوتر» من عدة أماكن على مستوى الجمهورية لتسهيل حصول المواطنين عليها في أسرع طرق، مع توفير الوقت والمجهود نظراً لحاجتهم إليها في إنهاء العديد من الإجراءات الرسمية، لذا تستعرض «الوطن» أماكن استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر 2023.

أماكن استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر 2023

وتنقسم أماكن استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر 2023 كالتالي:

1 - مقرات السجل المدني: من خلال الذهاب إليها والحصول على شهادة الميلاد في الحال عن طريق دفع رسوم استخراجها والتي تختلف إذا كانت تستخرج للمرة الأولى أو المرة الثانية.

2 - ماكينات وزارة الداخلية الحديثة في المولات التجارية: ويمكن من خلالها استخراج شهادة الميلاد في الحال.

3 - بوابة مصر الرقمية: ويمكن أيضاً استخراج شهادة الميلاد كمبيوتر إلكترونياً دون الذهاب إلى المصالح الحكومية من خلال الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، ويتم استلامها خلال يومين بعد دفع رسوم استخراجها.

4 - موقع وزارة الداخلية: يمكن أيضاً استخراجها من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

5 - مكاتب البريد المصري: من خلال برتوكول وقعته وزارة الداخلية مع وزارة الاتصالات، ضمن أماكن استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر.