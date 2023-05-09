حددت وزارة الصحة والسكان خطوات الاستعلام عن الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة لشهر مايو 2023، وذلك من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة، في إطار حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في الحصول على كارت الخدمات.

الاستعلام عن الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة لشهر مايو 2023

وتمثلت خطوات الاستعلام عن الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة لشهر مايو 2023 في الآتي:

- الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا.

- الضغط على قسم «أخبارنا».

- بعد ذلك يتم الضغط على الكشف على أيقونة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

- الضغط على زر الاستعلام.

- بعد ذلك يتم إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما بشكل صحيح.

- والضغط في النهاية على كلمة «ابحث».

- بعد ذلك تظهر النتيجة بشكل مباشر.

من يستحق الحصول على كارت الخدمات المتكاملة؟

وأعلنت وزارة التضامن بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، الفئات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة، حيث يُمنح لذوي الإعاقة فقط، وذلك في اطار مجهودات الدولة لمساعدة هذه الفئة في الحصول على عديد من المميزات والخدمات التى أقرها القانون لهم.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي مميزات كارت الخدمات المتكاملة، ومنها الجمع بين معاشين، والحصول على سكن حكومي، والإعفاء من الضرائب، والدمج في المدارس والجامعات، وتخفيضات في وسائل النقل والمواصلات العامة، والتعيين بنسبة 5% في المؤسسات الشركات.