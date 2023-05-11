أستاذ حديث بالأزهر لقناة الناس: السيدة خديجة كانت أحب زوجات الرسول لقلبه

قال الدكتور أحمد نبوي، أستاذ الحديث المساعد بجامعة الأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى بسبب صبر ودعم السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها وإكراما لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أرسل سيدنا جبريل للنبي خصيصا حتى يقرأ عليها السلام.

الله بشر السيدة خديجة ببيت في الجنة

وأضاف «نبوي» خلال تقديمه برنامج «نبي الرحمة» المذاع على فضائية الناس، أن الله سبحانه وتعالى بشر السيدة خديجة ببيت في الجنة، لافتا إلى أن السيدة خديجة كانت أحب زوجات رسول الله إلى قلبه، وظل على حبه لها حتى بعد وفاتها».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.