أستاذ حديث بـ«الأزهر» عبر قناة الناس: السيدة خديجة كانت الأم والأخت والسند للرسول

قال الدكتور أحمد نبوي، أستاذ الحديث المساعد بجامعة الأزهر الشريف، إن السيدة خديجة رضي الله عنها، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت السند للنبي الكريم.

السيدة خديجة كانت الأم والأخت للرسول

وأضاف «نبوي» خلال تقديمه لبرنامجه «نبي الرحمة» والمذاع على قناة الناس، أن السيدة خديجة كانت الزوجه والأم والأخت والصاحبة له في أخطر مرحلة من مراحل النبي، وهي مرحلة التأهيل للدعوة وبدايتها.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.