رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

افتتاح منفذ بيع مكتبة الطفل في مدينة الشروق وحملات لإزالة العشوائيات

كتب:

أيمن حمزة
09:47 ص | الأربعاء 10 مايو 2023
المهندس علي سعد رئيس جهاز مدينة الشروق برفقة لمهندس أحمد مكي خلال جولة تفقدية لزراعة 20 ألف متر نجيل صناعي

المهندس علي سعد رئيس جهاز مدينة الشروق برفقة لمهندس أحمد مكي خلال جولة تفقدية لزراعة 20 ألف متر نجيل صناعي

أعلن جهاز تنمية مدينة الشروق افتتاح منفذ البيع بمكتبة الطفل، لبيع إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب، وإصدارات مكتبة الأسرة بأسعار مخفضة، بمنطقة الشباب 100م، ويستقبل المنفذ، الجمهور يوميا عدا الجمعة والسبت من التاسعة صباحا حتى الثالثة مساء.

إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب ومكتبة الأسرة بأسعار مخفضة

وفي سياق متصل أعلن جهاز تنمية المدينة، البدء في زراعة وتجميل 20 ألف متر مسطح بالمجاورة الخامسة بالحي الثالث غرب المدينة وقال المهندس على سعد رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إن المشروع يأتي في إطار خطة جهاز المدينة لزراعة وتجميل المسطحات الخضراء، وخلق متنفس جديد مفتوح أمام رواد المدينة.

زراعة 20 ألف متر مسطح بالنجيل الطبيعي

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ« الوطن»، أنه تم البدء في زراعة المناطق المخططة للزراعة بالمجاورة الخامسة بالحي الثالث، كما تم رفع المخلفات وتسوية الأماكن المخصصة للبدء في زراعه 20 ألف متر مسطح من النجيل الطبيعي ودعم المسطحات بما يزيد عن 200 شجرة نخيل و1200 متر مسطح من مغطيات التربة بخلاف شبكة الري، بهدف زيادة الرقعة الخضراء بالمدينة، كما وجه رئيس الجهاز طاقم الإشراف بالمتابعة الميدانية للأعمال والمحافظة على ما يتم إنجازه لتحقيق خطة التنمية المطلوبة، بقيادة المهندس أحمد مكي مساعد رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق.

حملات للقضاء على العشوائيات وضبط المخالفين

وأوضح سعد، أن جهاز المدينة نشر بالفعل الجدول الزمني لنوبات رش ومكافحة الناموس والذباب، وغيرها من الحشرات الضارة، كما أن جميع قيادات الجهاز يتعاونون فيما بينهم للقضاء على العشوائيات وظاهرة الباعة الجائلين، بالتعاون مع شرطة التعمير.

اقرأ المزيد:

استمرار دعم وإتاحة 31 سلعة تموينية لـ64 مليون مواطن.. أسعار مخفضة

محافظة الإسكندرية توضح حقيقة عودة الباعة الجائلين إلى محطة مصر بعد التطوير

محافظة القاهرة تسجيب لشكوى المواطنين من الباعة الجائلين بمدينة نصر

تفاصيل وشروط مزاد طرح 50 مظلة ومحال بسوق الباعة الجائلين بصدفا في أسيوط

مدبولي: مبنى كامل لسوق الباعة الجائلين بميدان محطة مصر في الإسكندرية

حي بولاق أبو العلا ينفذ حملة مكبرة لإخلاء منطقة الوكالة من الباعة الجائلين

متحدث «التعليم» لقناة الحياة: منع الباعة الجائلين من التواجد حول المدارس

السكة الحديد: جولات مفاجئة داخل عربات القطارات لمواجهة الباعة الجائلين

6 نصائح لأول يوم دراسة.. التزموا بالمواعيد واحذروا الباعة الجائلين

سيولة مرورية في الأقصر بعد إخلاء شارع سوق الصنايع من الباعة الجائلين

«التعليم»: حظر وقوف الباعة الجائلين بمحيط المدارس تزامنا مع بدء الدراسة

الرئيس السيسي يوجه بربط حديقتي الحيوان والأورمان وزيادة المسطحات الخضراء

المسطحات الخضراء في شرم الشيخ.. 500 ألف متر مربع أشجار ونخيل خلال 5 أشهر

مدينة الطور تستعد لقمة المناخ بمحطة غاز طبيعي وزيادة المسطحات الخضراء

«مياه جنوب سيناء»: طرق جديدة لري المسطحات الخضراء استعدادا لقمة المناخ

الإسكندرية تتزين قبل عيد الفطر: طلاء الأرصفة وتقليم المسطحات الخضراء
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.