افتتاح منفذ بيع مكتبة الطفل في مدينة الشروق وحملات لإزالة العشوائيات

أعلن جهاز تنمية مدينة الشروق افتتاح منفذ البيع بمكتبة الطفل، لبيع إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب، وإصدارات مكتبة الأسرة بأسعار مخفضة، بمنطقة الشباب 100م، ويستقبل المنفذ، الجمهور يوميا عدا الجمعة والسبت من التاسعة صباحا حتى الثالثة مساء.

إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب ومكتبة الأسرة بأسعار مخفضة

وفي سياق متصل أعلن جهاز تنمية المدينة، البدء في زراعة وتجميل 20 ألف متر مسطح بالمجاورة الخامسة بالحي الثالث غرب المدينة وقال المهندس على سعد رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إن المشروع يأتي في إطار خطة جهاز المدينة لزراعة وتجميل المسطحات الخضراء، وخلق متنفس جديد مفتوح أمام رواد المدينة.

زراعة 20 ألف متر مسطح بالنجيل الطبيعي

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ« الوطن»، أنه تم البدء في زراعة المناطق المخططة للزراعة بالمجاورة الخامسة بالحي الثالث، كما تم رفع المخلفات وتسوية الأماكن المخصصة للبدء في زراعه 20 ألف متر مسطح من النجيل الطبيعي ودعم المسطحات بما يزيد عن 200 شجرة نخيل و1200 متر مسطح من مغطيات التربة بخلاف شبكة الري، بهدف زيادة الرقعة الخضراء بالمدينة، كما وجه رئيس الجهاز طاقم الإشراف بالمتابعة الميدانية للأعمال والمحافظة على ما يتم إنجازه لتحقيق خطة التنمية المطلوبة، بقيادة المهندس أحمد مكي مساعد رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق.

حملات للقضاء على العشوائيات وضبط المخالفين

وأوضح سعد، أن جهاز المدينة نشر بالفعل الجدول الزمني لنوبات رش ومكافحة الناموس والذباب، وغيرها من الحشرات الضارة، كما أن جميع قيادات الجهاز يتعاونون فيما بينهم للقضاء على العشوائيات وظاهرة الباعة الجائلين، بالتعاون مع شرطة التعمير.