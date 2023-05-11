إطلاق مبادرة «كل ثانية بتفرق» لدعم رعاية مرضى الذبحة الصدرية بالفيوم

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، انطلاق مبادرة «كل ثانية حياة» لدعم وتعزيز الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الذبحات الصدرية، وذلك لضمان الحصول على الخدمة الطبية السريعة، من خلال الخط الساخن 16474، بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية، وشركة استرازينيكا، والشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.

ورحب محافظ الفيوم بالحضور، وأعرب عن سعادته باختيار محافظة الفيوم لانطلاق تلك المبادرة المهمة تحت رعاية وزارة الصحة، مُشيدًا بفكرة المبادرة وتطبيق هذه المنظومة الجديدة ضمن المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ.

الفيوم مهيأة لتطبيق المبادرة بنجاح

وأكد الأنصاري أنّ محافظة الفيوم مهيئة لتطبيق المبادرة بشكل ناجح، وفعال، خاصة مع مجهودات القطاع الطبي الملموسة في ظل العديد من الأزمات في الفترة الماضية، وتحمل القطاع الطبي بأكمله مسئوليات غاية في الدقة، أثبتوا خلالها كفاءتهم خلال أزمة كورونا، وهو الأمر الذي يؤكد نجاح المبادرة الجديدة في المحافظة.

تحسين صحة المصريين

كما أوضح محافظ الفيوم، أنّ المبادرة تأتي في ظل توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بقضية السلامة العامة، وتحسين صحة المصريين، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية في ظل رؤية مصر 2030، مُشيداً بوجود شبكة قوية تعمل كبنية تحتية وبنية معلوماتية، تعمل بالتنسيق مع أجهزة الدولة لتعزيز القدرة علي التعامل مع الطوارئ بصفة عامة والطوارئ الطبية بصفة خاصة.

تفعيل مسار دائم لمرضى الجلطات القلبية

ومن جانبه وجه رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، الشكر لمحافظة الفيوم لدعمها لتلك المبادرة، موضحاً أنه إيمانًا من وزارة الصحة بتحسين وتعظيم دور خدمات الطوارئ، أطلقت الوزارة خطة وطنية لتفعيل مسار دائم وسريع لمرضي الجلطات القلبية الحادة، ضمن المشروع القومي للرعايات، لضمان وصول الدولة المصرية لنسب الشفاء العالمية في هذا المجال، موضحاً أنه تم إطلاق المبادرة في 17 ديسمبر 2022 من القاهرة الكبرى.

توفير الرعاية اللازمة والسريعة لمرضى المبادرة

وأوضح أنّ أهداف المبادرة تتمثل في توفير الرعاية اللازمة والسريعة للمرضي المشمولين بالمبادرة، وتقليل المضاعفات الناتجة عن عدم سرعة توافر خدمات الطوارئ، بالإضافة لما تتيحه المبادرة من توفير بيانات عالية الدقة لصناع القرار، وقطاع البحث العلمي، وتحديد الاحتياجات في الأماكن الأكثر احتياجًا، بالإضافة لوضع ركائز أساسية لضمان فاعلية المبادرة ونجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.