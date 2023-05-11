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السيطرة على حريق الجمالية.. والتحريات: مخلفات بأرض فضاء لتخزين الأخشاب

كتب:

منتصر سليمان
09:05 م | الخميس 11 مايو 2023
حريق الجمالية

حريق الجمالية

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق داخل أرض فضاء مستخدمة لتخزين الأخشاب والمخلفات، بجوار العقارات بدائرة قسم شرطة الجمالية دون وقوع أي إصابة.

كانت البداية بورود بلاغ إلى الحماية المدنية بالقاهرة، يفيد بتصاعد أدخنة في منطقة الجمالية، وعلى الفور انتقلت 5 سيارات إطفاء إلى المكان، وجرت محاصرة الحريق، ومنع خطر امتداد النيران إلى الوحدات السكنية.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

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بقلم منتصر سليمان