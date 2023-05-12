طقس 72 ساعة مقبلة.. مائل للبرودة صباحا حار نهارا على القاهرة الكبرى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال 72 ساعة مقبلة، إذ يسود طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

طقس الجمعة 12 مايو 2023

ويشهد طقس الجمعة، تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس السبت 13 مايو 2023

وتنشط الشبورة المائية صباحا السبت 13 مايو، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس الأحد 14 مايو 2023

بينما يشهد طقس الأحد 14 مايو، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الخميس 11 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 32 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 22.

درجات الحرارة الجمعة 12 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 30 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.

درجات الحرارة السبت 13 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 32 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.