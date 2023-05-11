القليوبية.. «اللهلوبة» تحصد وتدرس 3 أفدنة قمح يوميا.. وجهاز جديد لقياس نسبة الرطوبة

تشتهر محافظة القليوبية بزراعة القمح على مساحات كبيرة، وتحتل مكانة متقدمة فى زراعة المحصول وتوريده، إذ وصلت المساحة المزروعة، وفق مديرية الزراعة بالمحافظة إلى 40841 فداناً، جرى حصاد ما يقرب من 60% منها.

وتشهد حقول المحافظة استخدام الآلات الحديثة الخاصة بحصاد القمح وعلى رأسها «الماكينة اللهلوبة»، كما يطلق عليها المزارعون فى القليوبية، التى تحصد المحصول وتضمه فى خطوة واحدة، وقادرة على حصاد 3 فدادين دفعة واحدة.

«عبدالرحيم»: تسهم في تخفيض العمالة و«ضم وتربيط» المحصول واختصار زمن الحصاد

وقال عبدالرحيم محمد، مزارع من طوخ، إن الماكينة انتشرت فى الحقول من قرابة الـ6 سنوات وكان لها دور كبير فى تخفيض العمالة وتقوم بضم وتربيط المحصول، ما قلل من العمالة، كما تساعد فى تنظيف الأرض بعد الانتهاء من حصاد المحصول، ثم درس المحصول بماكينة الدريس المعروفة، وأضاف لـ«الوطن» أن الماكينة تستطيع حصد 3 فدادين دفعة واحدة فى اليوم، ما يسهل عملية الحصاد، ويقلل الوقت المستخدم فى الحصاد والتربيط. وأوضح المهندس رجب الشحات، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن المساحة الإجمالية للمحصول على مستوى الجمهورية تبلغ 40841 فداناً على مستوى القليوبية، والمستهدف توريده للمحافظة يقارب الـ 100 ألف طن.

وقال محافظ القليوبية، اللواء عبدالحميد الهجان، لـ«الوطن»، إن المحافظة بدأت أعمال التوريد بـ11 موقعاً، ما بين صوامع ومراكز تجميع الغلال لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد، بهدف تسلم أكبر كمية من المحصول، حفاظاً على مكتسبات الدولة والأمن الغذائى لها، مع اتباع كافة إجراءات السلامة فى نقل وتخزين القمح.

وأوضح لـ«الوطن»، انتظام أعمال توريد محصول القمح لصوامع وشون وبناكر المحافظة، مشيراً إلى أن هيئة سلامة الغذاء وفرت هذا العام جهازاً إلكترونياً لتقدير نسبة الرطوبة، التى لا بد ألا تزيد على 14%، ويتم احتساب درجة النتيجة خلال 30 ثانية فقط، ما يسهل على اللجنة القيام بأعمالها والتسهيل على المزارعين.

وتابع «الهجان» قائلاً إن مشروع صوامع الغلال بمنطقة عرب العليقات بالخانكة، أسهم فى إحداث نقلة نوعية فى مجال تخزين الحبوب، ويعد الأكبر على مستوى الجمهورية، وساعد على استيعاب كميات كبيرة من المحصول كما أنهى مشكلات الشون الترابية وسوء التخزين.