ضبط شخص يدير محطة بث تلفزيوني لاسلكية دون ترخيص في الإسكندرية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بجميع أشكالها، وخاصة جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية. وفقًا لمعلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات تم تأكيد قيام أحد الأشخاص المقيمين في دائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونية لاسلكية، بالإضافة إلى شبكة توزيع إنترنت لاسلكية في بعض أجزاء من محافظة الإسكندرية، وإدارة محل بيع مستلزمات كسر الشفرة وإعادة توزيعها وبثها «دون ترخيص» بمخالفة للقانون.

وبعد تنسيق الإجراءات بين قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهداف مقر الشبكة المذكورة في النص ومحطة التقوية ومحل الدش، وتم ضبط المذكور في حضوره، وأثناء التفتيش، تم ضبط هاتف محمول يحتوي على الأدلة التي تشير إلى نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى 51 جهاز استقبال إشارة ومعالجتها وفك شفرتها والمستلزمات والأدوات والعدد المستخدمة لإعادة بثها بعد تشفيرها لاسلكيًا. وبمواجهته بالتهم الموجهة إليه، اعترف بارتكاب المخالفات المذكورة سابقًا بقصد تحقيق الربح المادي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.