تعيينات وزارة الكهرباء 2023.. اعرف الوظائف المطلوبة

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن حاجته لشغل عدد من الوظائف القيادية وفقا لإعلان الجهاز رقم 1 لسنة 2023

نوعية الوظائف المطلوبة بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 2023

وكشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر المنشور نوعية الوظائف القيادية التي أعلن عن حاجتة لشغلها وفقا لإعلان الجهاز رقم 1 لسنة 2023 وهي «رئيس الإدارة المركزية لحماية المستهلك - رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية والتراخيص - رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق - مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية - مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي»

آلية جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لتلقي الشكاوى

وحدد جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة آلية التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى والعمل على حلها مع الجهات المختصة

- يمكنك تقديم الشكوى من خلال التوجه إلي مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- يمكنك تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org.

- يمكنك إرسال الشكوى من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- عبر الإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- كما يمكن الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).