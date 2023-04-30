أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 30-4-2023.. تراجع الطماطم

سجلت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 30-4-2023 في الأسواق استقرارًا ملحوظًا، وتراوحت أسعار الطماطم بين 3.25 و5.25 جنيه للكيلو، والبطاطس بين 4 و5.5 جنيه، والكوسة بين 3.50 و6.50 جنيه، وفقًا لما قاله حسن الهندي، أحد تجار سوق العبور للجملة.

أسعار الخضروات الیوم

وأكد «الهندي» لـ«الوطن»، أنّ أسعار الخضروات الیوم شهدت حالة من الاستقرار، بسبب انتظام حركة التوريد إلى سوق العبور من قبل المزارعين، وجاءت كما يلي:

- سعر البصل 10 جنيهات كحد أقصى.

- الجزر بدون عروش بين 2.50 و6.50 جنيه.

- الفاصوليا الخضراء بين 9 و13 جنيهًا.

- الباذنجان بين 3 و5 جنيهات.

- الباذنجان الرومي بين 3 و3.25 جنيه.

أسعار الخضروات والفاكھة

- الليمون البلدي بين 7 و20 جنيهًا.

- الجوافة بين 6 و12 جنيهًا.

- الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

- الكنتالوب بين 5 و10 جنيهات.

- البطيخ بين 5 و8 جنيهات.

- الفلفل البلدي بين 6 و9 جنيهات.

- الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات.

- الملوخية بين 3 و7 جنيهات.

- أسعار البرتقال بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الخضروات بسوق العبور

وأشار «عبد الستار» إلى أنّ أسعار الخضروات بسوق العبور، جاءت كما يلي:

- الخيار الصوب بين 3 جنيهات و6 جنيهات.

- البسلة الخضراء بين 13 و17 جنيهًا.

- السبانخ بين 5 و7 جنيهات.

- القلقاس بين 5 و8 جنيهات.