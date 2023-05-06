شعبة الخضر: استقرار أسعار الفاكهة في الأسواق والجوافة بـ6 جنيهات

أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، استمرار الإقبال على شراء الفاكهة طوال العام، مشيراً إلى أن الأسعار المطروحة في الأسواق المصرية تختلف من منطقة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وأضاف أن الأسعار تشهد حالياً حالة من الاستقرار، بعد تراجعت منذ عدة أيام، بنحو 10 جنيهات في الصنف الواحد.

زيادة إقبال المواطنين على شراء الفاكهة

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، أن الفترة الحالية تشهد تساؤلات مستمرة من جانب المواطنين عن ظهور الفاكهة الموسمية في الأسواق وأسعارها، مثل البطيخ والمانجو، في ظل توقعات بزيادة إقبال المواطنين على الشراء خلال الفترة المقبلة، حتي نهاية فصل الصيف.

وأكد نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية أن الاقبال على شراء الفواكهة مستمر طوال العام، كما أن الأسواق المصرية تشهد وفرة هائلة في كافة أنواع الفواكهة، خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب بدء العروة الصيفية، كما أن الأسواق يزداد إقبال المواطنين عليها أيام العطلات، لشراء ما يحتاجونه، متوقعاً تراجع الأسعار الفترة المقبلة.

أسعارالفاكهة اليوم السبت

وأوضح حاتم النجيب أن سعر التفاح المصري، اليوم السبت، يتراوح بين 5 و12 جنيهاً، والبرتقال الصيفي ما بين 3 و5 جنيهات، والليمون البلدي ما بين 7 و17 جنيهاً، كما يتراوح سعر العنب الأصفر والأسود المستورد ما بين 30 إلى 40 جنيهاً، والجوافة ما بين 6 إلى 12 جنيهاً، والفراولة بين 7 و10 جنيهات.

وأشار النجيب الي أن سعر الكنتالوب يتراوح ما بين 5 و11 جنيهاً، والشمام ما بين 6 و9 جنيهات، والمانجو المستوردة السوداني تتراوح ما بين 40 و70 جنيهاً، والبطيخ ما بين 21 و28 جنيهاً، والخوخ ما بين 5 و15 جنيهاً، فيما سجل سعر البرقوق المستورد 30 جنيهاً، والكمثرى المستوردة 30 جنيهاً، والكيوي 26 جنيهاً.