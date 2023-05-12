رئيس اتحاد الهجن: 1000 جمل تشارك في المهرجان المصري الإماراتي الثاني

قال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري لرياضة الهجن، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث، يعد أكبر مسابقة تستضيفها مدينة شرم الشيخ في مضمار الهجن بمنطقة السفاري.

وأوضح رئيس اتحاد الهجن، أنّ هذا السباق من أهم وأكبر السباقات للجمال العربية، حيث من المقرر أنّ يشهد مضمار الهجن أكثر من 1000 جمل تشارك في هذا السباق، تمثل قبائل الوطن العربي.

1000 جمل تتدرب للاشتراك بالسباق

وأكد رئيس الاتحاد المصري لرياضة الهجن، أنّ هناك 1000 جمل تتدرب حاليًا من أجل المشاركة في هذا السباق العربي الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ لأول مرة.

وأشار إلى أنّ هناك تجهيزات على أعلى مستوى لضمان نجاح المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث بشرم الشيخ، الذي ينطلق تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبمشاركة نحو 10 دول عربية.

الوحدة البيطرية والقرية التراثية

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه جرى الانتهاء من الوحدة البيطرية المخصصة للكشف عن أمراض الهجن والمنشطات، مشيرًا إلى الانتهاء من أعمال الوحدة البيطرية التي تقدم خدمات بيطرية للجمال المشاركة في السباق، وجاهزة لتوقيع الكشف الطبي عليها.

وتابع أنه يجري جولات مستمرة لمتابعة الأعمال النهائية بالقرية التراثية بمضمار الهجن بشرم الشيخ، وذلك في إطار الاستعداد للمهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث بشرم الشيخ.

وأشار المحافظ، إلى أنّ القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية، قاعتي عرض، مخازن، مسرح مكشوف، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة و لاند سكيب، لافتًا إلى أنه جرى الانتهاء من أعمال المنصة الرئيسية ومدرجات الجمهور والمسجد، الوحدة البيطرية و المرحلة الأولي من أماكن إيواء الهجن، وكذا الانتهاء من أعمال شبكة الطرق والجداريات الفنية والأعمال الإبداعية التي تثرى منطقة الهجن وتزيد من الأعمال الجمالية بها.