حبس عاطلين وملاحقة ثالث قتلوا سائق «توك توك» لسرقته بالخانكة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عاطلين وسرعة ضبط ثالث لاتهامهم بقتل سائق «توك توك» عُثر على جثته بدائرة مركز شرطة الخانكة، وتبين أن المتهمين استوقفوه لتوصيلهم إلى أحد الأماكن، وفي الطريق حاولوا سرقة «التوك توك»، إلا أنه قاومهم فقاموا بقتله وفروا هاربين، وألقي القبض على اثنين منهم، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين المضبوطين 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلب تحريات المباحث.

بلاغ بالعثور على جثة سائق

وكان مأمور مركز شرطة الخانكة تلقى بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة سائق مصابا بطلق ناري بجوار مركبة توك توك على أحد الطرق بدائرة المركز.

وتم إخطار مدير أمن القليوبية، فانتقل فريق بحث قادة اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية، وبالفحص أمكن تحديد شخصية المجني عليه، وتبين أنه قائد مركبة «توك توك»، وباستدعاء والده قرر بخروج ابنه من المنزل بمركبة «التوك توك» ملك شقيقه بتاريخ 26 أبريل الماضي، ولم يقم بالإبلاغ عن تغيبه.

تحريات مقتل سائق الخانكة

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبط اثنين منهم، أحدهما مصاب بجرح بالجبهة، وضبط بحوزتهما فرد محلي وعدد من الطلقات، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب بقصد السرقة.

وأفاد المتهمان باتفاقهم على ارتكاب واقعة السرقة، وفي سبيل ذلك أعد أحدهم السلاح الناري المضبوط بحوزتهما، وقام أحدهم باستيقاف مركبة «التوك توك» قيادة المجني عليه، واستقلوه بدعوى توصيلهم لمحل العثور، ولدى وصولهم وجه أحدهم سلاحا ناريا تجاه المجني عليه، إلا أنه قاومهم وأحدث إصابة أحدهم، فقام أحد المتهمين بإطلاق عيار ناري صوبه محدثا إصابته التي أودت بحياته واستولوا منه على مبلغ مالي، ولدى محاولتهما سرقة مركبة «التوك توك» فوجئوا بتعطلها، فتخلوا عنها ولاذوا بالفرار، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.