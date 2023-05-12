الوكالة الأوربية تجدد اعتمادات أجهزة المحاكاة بأكاديمية مصر للطيران

قالت شركة مصر للطيران، إن أكاديمية مصر للطيران للتدريب نجحت في الحصول على تجديد من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) لاعتماد أجهزة الطيران التمثيلي «سيميليتور»، بالأكاديمية من الطرازات التالية لطائرات«أيرباص :A220/300- A320/200 A330/200-A340/300».

أحدث الأجهزة المنضمة للأكاديمية من طراز «آيرباص»

وأشارت شركة مصر للطيران في بيان صحفي اليوم إلى أن جهاز الطيران التمثيلي (المحاكاة) من طراز آيرباص A320-200 تم تجديد اعتماده من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران للعام 22 على التوالي، موضحة أنه بالنسبة لجهاز الطيران التمثيلي من طراز آيرباص A220-300 فهو أحدث الأجهزة المنضمة للأكاديمية والوحيد من نوعه في الشرق الأوسط.

ونوهت الشركة إلى أنه بالنسبة لجهاز الطيران التمثيلي بأكاديمية مصر للطيران من طـراز آيرباص A330/200 يعد هذا التجديد هو الأول بعد إضافة خاصية Full Stall, Icing & UPRT ليتوافق مع أحدث التشريعات المحلية والدولية الخاصة بأجهزة الطيران التمثيلي وتدريب الطيارين.

الإشادة بجهود مهندسي وفنيي الإدارة العامة للطيران التمثيلي بالأكاديمية

ومن جهته أشاد الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب بالجهد المبذول من مهندسي وفنيي الإدارة العامة للطيران التمثيلي برئاسة المهندس عمرو سمير مدير عام الإدارة العامة للطيران التمثيلي وكذا جهود فريق عمل الإدارة العامة للجودة برئاسة المهندس حاتم عبد الحكيم حسن مدير عام الإدارة العامة للجودة.