أسعار خام الحديد تتراجع لأدنى مستوياتها في 5 أشهر

انخفضت أسعار شحنات خام الحديد التي تحتوي على 63.5% من خام الحديد للتسليم في ميناء تيانجين الصيني إلى 103 دولارات للطن، مقتربة من أدنى مستوى لها في خمسة أشهر عند 99.5 دولارًا في الخامس من مايو، وسط توقعات متجددة بأن الطلب في الصين أكبر مستهلك سيظل ثابتاً.

انتعاش مخيب للآمال

وأظهرت البيانات الرئيسية أن القروض المصرفية الجديدة تراجعت أكثر بكثير من المتوقع في أبريل، مما زاد من الانتعاش المخيب للآمال وسط إعادة فتح البلاد. علاوة على ذلك، أظهرت البيانات السابقة أن عمليات البناء التي بدأت في البلاد تراجعت بنحو 20% في الربع الأول من عام 2023.

كما زادت المخزونات الوفيرة من المواد الخام من الضغط الهبوطي، وسجلت شركة التعدين "Rio Tinto" زيادة أفضل من المتوقع بنسبة 15.4% في صادرات خام الحديد في الربع الأول، بينما سجلت شركة "Vale" نموًا في الإنتاج بنسبة 5.8%.

وتضم قائمة أكبر منتجي خام الحديد كل من الصين وأستراليا والبرازيل، وتشمل الدول الأخرى كل من الهند وروسيا وأوكرانيا وجنوب إفريقيا.

داول خام الحديد عند 96.76 دولار أمريكي للطن

وتتوقع منصة «تريدينج إيكونوميكس»، تداول خام الحديد عند 96.76 دولار أمريكي للطن بحلول نهاية الربع الجاري، كما تتوقع أن يتم التداول عند 89.00 في غضون 12 شهرًا.

تاريخيًا، وصل سعر خام الحديد إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 229.50 في مايو من عام 2021. وكانت الأسعار شهدت ارتفاعا نسبيا بعد إعلان الصين إعادة فتح اقتصادها، ما عزز من الآمال بشأن انتعاش الطلب، من جانب أكبر مستهلك في العالم، لكن تلك التوقعات خفتت تزامناً مع استمرار أزمة ديون العقارات وتباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد.