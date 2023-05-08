أسعار الحديد اليوم الاثنين 8-5-2023 في الأسواق المصرية.. مستقرة

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية في تصريحات لـ«الوطن» إنّ أسعار الحديد اليوم الاثنين 8-5-2023 في الأسواق المصرية تسجل هدوءً ملحوظاً في ظل أن الشعبة تنفي تماماً الأحاديث التي تردد في الوقت الراهن بشأن ارتفاع أسعار الحديد في السوق المحلي كما أن هناك توقعات باستقرار الأسعار الفترة المقبلة.

سعر حديد عز

وأوضح «الزيني» أنَّ أسعار الحديد اليوم الاثنين 8-5-2023 في الأسواق المصرية تسجل 32135 جنيها بالنسبة لحديد عز وحديد السويس للصلب 32050 جنيهًا فيما يبلغ سعر حديد بشاي 38500 جنيه وحديد الجيوشي 39500 جنيه وحديد المراكبي 38500 جنيه.

سعر حديد المصريين

وتابع رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن حديد المصريين يسجل 32050 جنيها وحديد العشري 39500 جنيه وحديد الجارحي يبلغ اليوم 38760 جنيهًا وحديد مصر ستيل يبلغ 40 ألف جنيه فيما يسجل حديد الكومي 40600 جنيه وحديد العلا 40400 جنيه.