أسعار الحديد اليوم في الأسواق المصرية.. تشهد استقرارا

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ أسعار الحديد اليوم الخميس في الأسواق المصرية تواصل ثباتها الذي يشهده السوق المحلية منذ شهر أبريل الماضي، لأنّ الفترة الحالية تشهد توازنًا بين العرض والطلب، متوقعًا استقرار الأسعار حتى نهاية مايو الجاري.

واستعرض الزيني أسعار الحديد اليوم الخميس في الأسواق المصرية والتي جاءت كما يلي:

سعر حديد عز

- حديد عز يسجل 32 ألفًا و135 جنيها.

- حديد السويس للصلب 32 ألفا و50 جنيها.

- حديد بشاي 38 ألفا و500 جنيه.

- حديد المراكبي 38 ألفا و500 جنيه.

- حديد الجيوشي 39 ألفا و500 جنيه.

سعر حديد المصرين

- يسجل حديد المصريين 32 ألفا و50 جنيها.

- حديد العشري 39 ألفا و500 جنيه.

- حديد الجارحي 38 ألفًا و760 جنيها.

- حديد مصر ستيل يبلغ 40 ألف جنيه.

- حديد الكومي 40 ألفا و600 جنيه.

- حديد العلا يسجل 40 ألفا و400 جنيه.