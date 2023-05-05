أسعار الحديد اليوم الجمعة 5-5-2023.. السويس للصلب بـ 32 ألف جنيه

شهدت أسعار الحديد اليوم الجمعة 5 -5-2023، ثباتاً لمعظم الأنواع في الأسواق المصرية، وتشهد أسعار الحديد استقراراً نسبيا في الوقت الحالي بسبب توازن العرض مع الطلب، بينما تتراوح أسعار الحديد بالمصانع بالنسبة للوكلاء والموزعين ما بين 32050 جنيها إلى 40600 جنيه، بحسب الاتحاد العربي للحديد والصلب، ويختلف السعر بالنسبة للبيع بالتجزئة، إذ تُضاف أسعار النقل والتخزين إضافة إلى نسبة الربح.

أسعار الحديد اليوم الجمعة في المصانع المصرية

وسجلت أسعار الحديد اليوم الجمعة، 39500 جنيه للطن، بالنسبة لحديد العشري شامل ضريبة القيمة المضافة، كما سجل سعر طن حديد الجارحي 38760 جنيها، بينما سجل سعر طن حديد السويس للصلب اليوم 32050 جنيهاً،والسعر شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد عز اليوم

سجّل سعر طن حديد عز اليوم 32135 جنيهاً، شاملًا ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، وبلغ سعر طن حديد بشاي اليوم 38500 جنيه، شامل ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد المصريين

وسجل سعر حديد المصريين اليوم 32050 جنيها للطن، شامل ضريبة القيمة المضافة، كما سجل سعر طن حديد الجيوشي 39500 جنيه، بينما سجل سعر طن حديد المراكبي اليوم 38500 جنيه، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد مصر ستيل

وسجل سعر حديد مصر ستيل اليوم 40 ألف جنيه للطن، شامل ضريبة القيمة المضافة، كما سجل سعر حديد الكومي 40600 جنيه للطن، شامل ضريبة القيمة المضافة، بينما سجل سعر حديد العلا 40400 جنيه للطن.

ويعد حديد التسليح من المواد الأساسية في صناعة البناء والإنشاءات، إذ يجري استخدامه في تعزيز وتقوية الهياكل المعمارية والأساسات.