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شعبة مواد البناء: لا صحة لزيادة أسعار الحديد.. مستقرة في الأسواق

كتب:

مريم حنفي
03:54 م | الأحد 07 مايو 2023
حديد مسلح

حديد مسلح

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إنّ الأقاويل التي ترددت في الفترة الحالية بشأن ارتفاع أسعار مواد البناء في الأسواق المصرية وخصوصًا الحديد، لا أساس لها من الصحة، الغرض منها إثارة البلبلة، إذ أعلنت مصانع الحديد الأسعار لشهر مايو الجاري، والتي لم تشهد أي تغير منذ منتصف أبريل الماضي.

توقعات بتراجع الأسعار قريبا 

وأضاف الزيني، أنّ هناك توقعات باستمرار استقرار أسعار الحديد حتى نهاية الشهر الجاري، ومن الممكن أن تشهد تراجعا في الأسعار قريبا بالأسواق المصرية.

أسعار الحديد اليوم

وأوضح رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أنّ سعر حديد عز يسجل في الأسواق 32 ألفًا و135 جنيها، وحديد السويس للصلب 32 ألفا و50 جنيها، وحديد بشاي والمراكبي 38 ألفا و500 جنيه، فيما يبلغ سعر حديد المصريين 32 ألفا و50 جنيها. 

وأشار أحمد الزيني إلى أنّ حديد العشري يسجل 39 ألفًا و500 جنيه، وحديد الجارحي 38 ألفا و760 جنيها، كما بلغ سعر حديد مصر ستيل 40 ألف جنيه، وحديد الكومي يسجل 40 ألفا و600 جنيه، بينما يبلغ سعر حديد العلا 40 ألفًا و400 جنيه، وحديد الجيوشي للصلب 39 ألفًا و500 جنيه.

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بقلم مريم حنفي