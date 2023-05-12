تحصين 18 ألفا و525 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية ببني سويف

واصلت مديرية الطب البيطري في محافظة بني سويف، فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.

تحصين 118 ألف رأس من الثروة الحيوانية

وقال الدكتور أحمد الجبالي، مدير مديرية الطب البيطري ببني سويف، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع وصل إلى 118 ألفا و525 رأسا بواقع 105 آلاف و475 من الأبقار، و11 ألفا و710 من الجاموس، و1340 من الأغنام والماعز، وذلك منذ بدء الحملة 4 مارس 2023 وحتى اليوم.

وأشار إلى استمرار العمل بالحملة وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف من خلال الوحدات البيطرية بالمراكز والمدن في محافظة بني سويف، والتي تم دعمها وتجهيزها بالفرق البيطرية، وأدوات ومعدات أعمال التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

يُشار إلى أن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، قد أصدر تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية بالتواصل المباشر، وتوفير التسهيلات المطلوبة، لتحقيق كامل المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع التي تنفذها الخدمات البيطرية، مع حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.