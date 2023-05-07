إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لليوم الثاني على التوالي لسرعة الرياح

قررت سلطة الطيران المدني، إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر، اليوم الأحد، لليوم الثاني على التوالي لسوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح، وفقا لما ذكره أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون بالأقصر.

عبور الرحلات شرق النيل

وأوضح «الطيب»، أن سوء الأحوال الجوية، وتحديدا سرعة الرياح، هى السبب في إلغاء رحلات البالون تحسبا لعبور الرحلات شرق النيل، مما قد يشكل خطرا إذا ما دخل في محيط مطار الأقصر الدولي، لذا فإن قرار الإلغاء هو إجراء احترازي لسلامة الطيران.

رحلات البالون واتجاهات الريح

وأشار ممثل اتحاد البالون، إلى أن البالون قائم في الأساس على المغامرة التي تتمثل في تحليق البالون وفق اتجاهات الرياح وطبقات الجو المختلفة، فالمكان الذي يقلع منه البالون هو المطار المخصص أمام معبد حتشبسوت، أما الهبوط فيكون كل مرة في مكان مختلف حسب ما تدفعه الرياح وتلك هى المتعة الحقيقية أن الرحلة غير روتينية وغير متوقعة.

المركز الثالث عالميا

يشار إلى أن البالون الطائر بالأقصر يحتل المركز الثالث عالميا، وتتفرد به محافظة الأقصر على مستوى الجمهورية، لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية وطبيعية فضلا عن عدم احتوائها على بحار أو مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.