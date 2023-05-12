رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضاني تفقد مواقع وحدات مبادرة «سكن كل المصريين»

تفقد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، يرافقه مسئولو الجهاز، مواقع وحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، حيث تم المرور على الأعمال الجارية لاستكمال مشروع وحدات منخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية بعدد 298 عمارة، وذلك في إطار الاهتمام بالمشروعات القومية الجاري تنفيذها بمدينة العاشر من رمضان.

رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد مواقع وحدات المبادرة الرئاسية

كما تفقد أعمال تنفيذ 178 عمارة بالمرحلة الخامسة بالحي الحادي والعشرين، والمرور على الطرق لمتابعة استكمال الأعمال الجارية بمنطقة (5 أ) من أعمال طبقة الأساس والطبقة الرابطة بالمنطقة الصناعية، لتسهيل حركة التنقل بالمنطقة.

وأكد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، التنبيه على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة، وبالجودة المطلوبة، سواء مشروعات الإسكان والمرافق، وكذا رفع كفاءة الطرق، طبقاً للبرامج الزمنية المتفق عليها.

وفي سياق آخر، أجرى المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، جولة تفقدية بأعمال الطرق والمرافق الجارية بمنطقة (الامتداد - التجمع الأول - مركز خدمات التجمع الخامس - دار مصر القرنفل - سكن مصر غرب الجامعات - مشروعات المرافق بمنطقة الامتداد)، يرافقه مسئولو الجهاز والتجمعات الثلاثة.

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد أعمال الطرق والمرافق

وأوضح أنه يتم تطوير مركز خدمات التجمع الخامس، واستحداث أماكن انتظار سيارات بمنطقة الامتداد وأيضا بالتجمع الأول ومركز خدمات التجمع الخامس، بجانب التأكيد على ضرورة الاهتمام بالنظافة داخل مشروعات الإسكان وأيضاً الاهتمام بالزراعة ومَرمَّات الطرق وإعادة الشيء لأصله، بعد أي أعمال إصلاحات مرافق (كهرباء – غاز)، كما تم المرور على مشروعي جنة ودار مصر الأندلس.