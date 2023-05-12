6 حفلات لقضاء إجازة الويك إند بأقل تكلفة.. أسعارها تبدأ من 45 جنيها

يرتب الكثير من المواطنين، اليوم، لقضاء عطلة نهاية أسبوع سعيدة «الويك إند»، بالبحث عن أفضل الأماكن وأنسبها للأسرة والصغار والكبار، من حيث نوع الترفيه والأسعار.

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور المواطنين تستعرض «الوطن» أبرز الحفلات التي تقام الليلة في عطلة نهاية الأسبوع، بأسعار مناسبة يصل بعضها إلى 45 جنيها ولا يزيد عن 150 جنيها، لتكون مناسبة للأسرة والأفراد.

حفلات الويك إيند اليوم

وتشمل الحفلات المعروضة في الويك إند، حفلين بساقية الصاوي بحي الزمالك و4 حفلات بمسارح دار الأوبرا المصرية المتنوعة، حيث يقام 3 منها داخل الأوبرا وواحد منها تقام بمسرح الجمهورية في حي عادين.

وجاء حفلات الويك إيند اليوم على النحو التالي:

حفل وجدان

يقام الحفل مساء السوم الساعة 8 مساءً بقاعة الحكمة في ساقية الصاوي، وتقدم الفنانة وجدان خلاله باقة من أغنيات وردة وفناني الزمن الجميل، ويبدأ سعر التذاكر السعر من 80 جنيها.

حفل مُلهَم

يقام الحفل مساء اليوم الساعة الثامنة، في ساقية الصاوي، يبدأ أسعار التذاكر من: 150 جنيها.

أمسية موسيقية لمشيرة عيسى

يقام الحفل اليوم الساعة 8:30 مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا، ويبدأ سعر تذاكر الحفل من 50 جنيها.

حفل مجموعة الأوبرا للموسيقى

يقام الحفل لمجموعة التشيلو على المسرح المكشوف بدارا الأوبرا في تمام الساعة الـ8:30 مساء، وتبدأ أسعار التذاكر من 85 جنيها.

حفل فرقة أوبرا القاهرة

يقام الحفل مساء اليوم الساعة الـ8:30، على المسرح الصغير بدار الأوبرا، وتبدأ أسعار تذاكر الحفل من 75 جنيها.

فرقة فرسان الشرق للتراث

تقدم الفرقة عرض «بهية» على مسرح الجمهورية، في ساحة عابدين، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم، ويبدأ أسعار تذاكر الحفل من 45 جنيها.