وظائف شاغرة بمحافظة الجيزة.. اعرف الشروط والتفاصيل

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن توفير فرص عمل بمصانع السادس من أكتوبر، في عدة تخصصات.

وضمن خدماتها المقدمة للجمهور تستعرض «الوطن»، تفاصيل الوظائف من حيث التخصصات المطلوبة والشروط وكيفية التقدم لها.

مدير صيانة

على أن يكون المتقدم لشعل الوظيفة حاصل على مؤهل هندسة ميكانيكا وكهرباء وهيدروليك، والسن من 30 إلى 45 عاما.

مراقبو جودة

على أن يكون المتقدم لشعل الوظيفة حاصل على مؤهل علوم وزراعة، والسن من 21 إلى 35 عاما.

موظف إداري

يشترط أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي والسن من 21:35.

محاسبة

يشترط أن تكون حاصلة على بكالريوس تجارة والسن من 21:30.

سكرتيرة

بشرط أن تكون حاصلة على مؤهل عالٍ والسن من 21:30.

إخصائية IT

بشرط الحصول على مؤهل هندسة والسن من 21 :30.

كيفية التقدم للوظائف

ويمكن التقدم للوظائف، الحضور لمقر الجهاز 300 ميدان الجيزة بعمارة النبراوي، الدور الثاني، يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 2 عصرا.