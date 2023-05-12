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دينا الشربيني: تحمست لـ«يوم 13» عندما عُرضت عليَّ الفكرة

كتب:

أبانوب رجائي
10:50 م | الجمعة 12 مايو 2023
دينا الشربيني

دينا الشربيني

أعربت دينا الشربيني عن سعادتها الكبيرة بالإيرادات التي حققها فيلم «يوم 13» بالسينمات، مؤكدة أنها تحمست للفيلم عندما عرضت عليها الفكرة منذ البداية، عندما عرضها عليها وائل عبد الله، مؤلف ومخرج الفيلم.

حماسها للمشاركة في الفيلم

وأضافت دينا الشربيني، لـ«الوطن»، أن حماسها للفيلم زاد مع قراءة الاسكربت، وعن سبب حماسها للفيلم فقالت دينا إن حماسها زاد أكثر وأكثر مع معرفتها أن الفيلم من نوعية «3D» وأنه كونه أول فيلم مصري من هذه النوعية.

وعن المشاهد الصعبة عليها، فقالت إنه كان يوجد في الفيلم مشهد يتم تعليقها في السقف فكانت خائفة في بداية الأمر، ولكنها بعد ذلك أحبت الأمر، وكان الأمر مسليا بالنسبة لها، وقالت إنها كانت خائفة على داوود في مشهد سقوط النجفة عليه، ما جعل فريق العمل يطلب منها عن تخويف داوود من المشهد.

أبطال فيلم يوم 13  

يذكر أن فيلم يوم 13 استطاع أن يحقق إيرادات كبيرة في شباك التذاكر، والفيلم يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين ومن بينهم أحمد داوود وشريف منير وجومانا مراد وأروى جودة ومحمد ثروت ومحمد كيلاني وأحمد زاهر وغيرهم.

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