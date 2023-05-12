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خطوة عدائية جديدة.. لندن تنقل صواريخ «ستورم شادو» إلى كييف وتصعد الخطر

كتب:

أحمد عادل موسى
11:59 م | الجمعة 12 مايو 2023
صواريخ ستورم شادو

صواريخ ستورم شادو

أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحييد أي تهديدات محتملة يمكن أن تنشأ عن قرار لندن بنقل صواريخ «ستورم شادو» إلى أوكرانيا.

صواريخ «ستورم شادو»

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان صدر اليوم الجمعة، بشأن قرار حكومة المملكة المتحدة بنقل صواريخ «ستورم شادو» إلى أوكرانيا، أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ التدابير اللازمة لتحييد أي تهديدات محتملة يمكن أن تنشأ عن استخدام نظام كييف لتلك الصواريخ، وأوضحت أن موسكو ستبقى على استعداد للدفاع عن مصالحها وأمنها القومي في هذا الصدد.

وأكدت الوزارة أن المسؤولية الكاملة عن أي تبعات قد تنشأ عن هذا القرار تقع على عاتق واضعي القرار والجهات المنفذة له، وأن القرار يمثل خطوة طائشة يمكن أن تتسبب في تفاقم الصراع في المنطقة.

خطوة عدائية جديدة

كما أضافت الوزارة أن هذا القرار يعد خطوة عدائية جديدة من قبل حكومة المملكة المتحدة، حيث يهدف إلى زيادة تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا، مما يزيد من خطورة التصعيد في منطقة العمليات العسكرية الحالية.

سلمت بريطانيا سابقاً صواريخ «ستورم شادو» لأوكرانيا، والتي يبلغ مداها نحو 250 كيلومتراً.

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بقلم أحمد عادل موسى