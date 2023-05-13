تفاصيل دورات التفصيل والخياطة من مديرية القوى العاملة بالإسكندرية.. مجانية

أعلنت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية عن بدء دورة تدريبية مجانًا على مهنة التفصيل والخياطة للشباب والفتيات وذوي الهمم وذلك لمدة شهرين بدءاً من منتصف الشهر الجاري، من أجل تعليمهم حرفة لامتهانها.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل دورة التدريب المجانية للتفصيل والخياطة، والتي أعلنت عنها القوى العاملة بالإسكندرية. وتشمل هذه الدورة مجموعة من الشروط التي يجب توفرها للالتحاق بها، بما في ذلك العمر من 18 إلى 45 سنة، وأن تكون الشخص مؤهلًا بصورة جيدة، بالإضافة إلى صورة الرقم القومي و2 صور شخصية بالإضافة إلى دوسيه.

مدة التدريب في دورة التفصيل والخياطة

وتنطلق مدة التدريب في دورة التفصيل والخياطة من مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، من يوم الأحد 14 مايو 2023 ولمدة شهرين يوميا، ويتم التدريب من الساعة 9 صباحا إلى 1 ظهرا عدا الجمعة والسبت، وذلك في المقر بـ100 شارع محسن خلف كلية العلوم.

رابط التسجيل في دورة التفصيل والخياطة

وعلى كل من يرغب التسجيل في دورة التفصيل والخياطة التابعة لمديرية القوى العاملة بالإسكندرية ويتوفر به شروط الدورة، وذلك من هنا .