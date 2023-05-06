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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 6-5-2023 في الأسواق.. مستقرة

كتب:

سعيد رمضان
09:20 ص | السبت 06 مايو 2023
أسعار الخضروات والفاكهة

أسعار الخضروات والفاكهة

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 6-5-2023 في سوق العبور استقرارا ملحوظا، ما يصب في مصلحة المستهلكين، خاصة أن هذه السلع ضرورية وأكثر استهلاكا علي مدار اليوم في مصر.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر

واستقرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 6-5-2023 في مصر بسوق العبور بشكل ملحوظ، حيث تتوفر جميع الأصناف بكميات كبيرة، دون وجود أي نقص، ويختلف السعر من صنف لآخر.

أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور

وتشهد أسعار الخضروات اليوم السبت استقرارا ملحوظا بسوق العبور، حيث يتراوح سعر الطماطم بين 3.5 إلى 6 جنيهات للكيلو، والبطاطس من 4 إلى 5.5 جنيه للكيلو، والبصل من 4 إلى 9 جنيهات، والكوسة من 4 إلى 7 جنيهات، والجزر من 2.5 إلى 6.5 جنيه، والخيار من 4 إلى 7 جنيهات، والفلفل الرومي من 5 إلى 7 جنيهات، والباذنجان البلدي والأبيض من 3 إلى 5 جنيهات، والباذنجان الرومي من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

وشهدت أسعار الفاكهة بسوق العبور استقرارا أيضا، إذ تراوح سعر البرتقال الصيفي من 3 إلى 5 جنيهات، والتفاح المصري من 5 إلى 12 جنيها، والفراولة من 7 إلى 10 جنيهات، والجوافة من 6 إلى 12 جنيها، والدوم من 20 إلى 40 جنيها.

كما يتراوح سعر العنب المستورد من 30 إلى 40 جنيه للكيلو، والتفاح الأمريكي من 18 إلى 30 جنيها، وسعر الأفوكادو من 50 إلى 80 جنيها.

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بقلم سعيد رمضان