«الغرف التجارية»: أسعار الخضروات مستقرة في الأسواق.. والطماطم بـ6 جنيهات

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن الأسواق المصرية غنية بأنواع الخضروات كافة، في ظل حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية.

استقرار أسعار الخضروات الفترة المقبلة

وأضاف النجيب في تصريحات لـ«الوطن» أن السوق المحلية تشهد إقبالًا مستمرًا على شراء الخضروات، كما أن هناك توقعات باستمرار حالة الاستقرار الفترة المقبلة إذا لم تتراجع الأسعار.

أسعار الخضروات

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن سعر الطماطم يتراوح ما بين 3.5 و 6 جنيهات، والبطاطس بين 4 و 5.5 جنيه، والكوسا من 6 إلى 8 جنيهات، والملوخية ما بين 7 إلى 9 جنيهات، كما يتراوح سعر الخيار البلدي ما بين 4 إلى 7 جنيهات.

وتابع أن البصل يتراوح سعره ما بين 8 و 11 جنيها، والفاصوليا الخضراء ما بين 7 و 11 جنيهاً، والباذنجان البلدي ما بين 4 و 6 جنيهات، والباذنجان الرومي بين 3 و 4 جنيهات، فيما يتراوح سعر البسلة ما بين 14 إلى 18 جنيها ويتراوح سعر ورق العنب البلدي والبناتي ما بين 12 إلى 22 جنيها.