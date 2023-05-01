استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 1-5-2023 في الأسواق

تواصل أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الاثنين 1-5-2023 استقرارها الملحوظ منذ فترة في الأسواق، إذ شهدت الأسواق المصرية الفترة الماضية إقبالا متزايد من جانب المواطنين على شراء الخضروات وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

أسعار الخضروات اليوم

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين، تتراوح ما بين 3.5 و6.5 جنيه بالنسبة للطماطم، كما يتراوح سعر البطاطس ما بين 4 و5.5 جنيه والكوسة بين 3 إلى 6 جنيهات، والملوخية بين 3 إلى 7 جنيهات، والثوم بين 5 و11 جنيها، كما يتراوح سعر البصل بين 5 و9 جنيها، والفاصوليا الخضراء بين 8 و14 جنيها، والباذنجان البلدي بين 3 و6 جنيهات، والباذنجان الرومي بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أنّ سعر الخيار البلدي يتراوح بين 4 و6 جنيهات، بينما يتراوح سعر البسلة بين 13 و17 جنيها، والفلفل الرومي البلدي بين 6 و9 جنيهات، ويتراوح سعر الجزر دون عروش بين 2.5 و6.5 جنيه، والثوم بين 5 و11 جنيها والبروكلي بين 5 إلى 8 جنيهات، بينما يتراوح سعر ورق العنب البناتي والبلدي بين 10 إلى 20 جنيها.

وأشار «النجيب»، إلى أنّ سعر التفاح الأمريكي يتراوح بين 18 و30 جنيها، والتفاح السوري بين 25 و35 جنيها، والخوخ بين 5 و15 جنيها، كما يتراوح سعر الليمون البلدي بين 7 و19 جنيها، والجوافة بين 6 و12 جنيها، والفراولة بين 7 و10 جنيهات، والكنتالوب بين 5 إلى 10 جنيهات، والموز البلدي بين 5.5 و7.7 جنيه، بينما يتراوح سعر عنب مستورد أصفر بين 30 إلى 40 جنيها.