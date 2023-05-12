تراجع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم.. عيار 21 يسجل 2470 جنيها

تشهد أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم تراجعا ملحوظا يقدر بنحو 20 جنيها مقارنة بأسعار الصباح، ويعد التراجع الثاني على مدار اليوم حيث هبطت الأسعار في بداية التعاملات بنحو 60 جنيها داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، ويسجل عيار 21 الآن 2470 جنيها وفقا لما قالة عمرو المغربي عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية في تصريحات لـ«الوطن».

أسعار الذهب

ويسجل عيار 24 اليوم داخل محلات الصاغة 2823 جنيها للشراء وعيار 22 يسجل 2588 جنيها بينما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم 1411 جنيها.

كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2117 جنيها للشراء فيما يسجل عيار 14 اليوم داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 1647 جنيها.

سعر جنيه الذهب

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب، يسجل اليوم تراجعا ملحوظا حيث يبلغ الآن 19760 جنيها فيما هبط سعر الاونصة ليسجل اليوم 87791 جنيها.