10 إجراءات يجب اتباعها قبل شراء السلع حتى لا تتعرض للنصب

كشف جهاز حماية المستهلك عن عدة إجراءات جديدة يجب أن يتبعها المستهلك قبل شراء السلع بكل أنواعها حتى لا يتعرض المواطن للنصب أو الاستغلال من قبل أصحاب المحال والمتاجر.

وفي هذا الإطار، يستعرض «الوطن» الإجراءت التي يجب مراجعتها والتأكد منها قبل شراء السلعة ومغادرة المحال، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة للقارئ على مدار الساعة، على هذا النحو:

إجراءت على المستهلك اتباعها قبل الشراء

وتتضمن الإجراءات التي يجب مراجعتها قبل شراء السلعة وفق جهاز حماية المستهلك الآتي:

1- يجب التأكد من مصدر البضاعة التى تقوم بشرائها.

2- يجب التأكد من طريقة الاستخدام والتخزين والصلاحية الخاصة بالسلعة.

3- يجب مراجعة وقراءة كتيبات الضمان وتحقق من شروط والتزامات وواجبات ما بعد البيع.

4- يجب تجنب شراء السلع مجهولة المصدر.

5- يجب على المستهلك الاحتفاظ بفاتورة البيع وشهادات الضمان لحفظ الحقوق.

6- يجب ألا تنساق وراء الإعلانات المغرية على مواقع التواصل الاجتماعي بالتحديد.

7- يجب البحث عن السلع ذات المواصفات والجودة العالية.

8- يجب فحص السلع فحصاً جيداً وتأكد من سلامتها قبل مغادرة المحل، حيث إن الكثير ينخدع في الشكل الخارجي.

9- يجب التأكد من تاريخ الصلاحية قبل الشراء، خاصة السلع والمواد الغذائية فالكثير منها يعرض بأسعار مخفضة نتيجة انتهاء أو قرب انتهاء صلاحيتها ولهذا يجب الحرص على مراجعتها.

10- التأكد من سياسة الاسترجاع في المدد المحددة، حيث إن بعض المواقع التي تعلن السلع ترفض سياسة استبدال أو استرجاع القطع وفي تلك الحالة يجب التوقف فورا عن التعامل مع هذه الجهة والإبلاغ عنها.

كيفية إبلاع حماية المستهلك

وبحسب جهاز حماية المستهلك، فإنه في حال وجود شكوى من أحد بائعى السلع يفضل في البداية الرجوع إلى مكان الشراء لحل الشكوى ودياً، وفي حالة عدم تمكنك من حل الشكوى وديا يرجى التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك لمساعدتك في حل الشكوى قبل التوجه للجهاز لتقديم الشكوى.

وتابعت أنه في حالة الرغبة بتقديم شكوى مباشرة لجهاز حماية المستهلك يمكن القيام بتقديم الشكوى من خلال الاتصال بالخط الساخن الخاص وهو (19588) من خلال أي خط أرضى، أو عن طريق واتس آب على رقم 01577779999.