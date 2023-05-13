«بوم 13» يحافظ على صدارة شباك التذاكر بـ480 ألف جنيه.. «وهارلي» يلحقه

يواصل فيلم «يوم 13» للمخرج وائل عبدالله في تصدر قائمة الإيرادات اليومية، إذ نجح في تحقيق 480 ألف جنيه، وذلك من إجمالي مليون و207 آلاف جنيه حققتها الأفلام المصرية، وفقًا للتقرير الصادر عن الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وفي المركز الثاني جاء فيلم هارلي بطولة محمد رمضان بإيرادات تبلغ 257 ألف جنيه، يليه في المركز الثالث الفيلم الكوميدي «بعد الشر» الذي يجمع في بطولته علي ربيع وأوس أوس، محققا 229 ألف جنيه.

«ابن الحاج أحمد» يحقق 143 ألف جنيه.. و«ساعة إجابة» يتذيل قائمة الإيرادات اليومية

ولم يحقق فيلم ابن الحاج أحمد بطولة شيكو سوى 143 ألف جنيه ليكون في المركز الرابع في قائمة الإيرادات اليومية، ويستمر في المركز الخامس فيلم «رمسيس باريس» بإيرادات بلغت 56 ألف جنيه، تلاه في المركز السادس فيلم «مغامرات كوكو» بطولة بيومي فؤاد، خالد الصاوي وشيرين رضا، محققًا 20 ألف جنيه.

وبفارق ضئيل بين المركز السادس والسابع، تذيل فيلم «ساعة إجابة» قائمة الإيرادات اليومية، وحقق 19 ألف جنيه، وهو ما يعتبر ارتفاع ملحوظ في الإيرادات عن اليوم السابق التي حقق فيها الفيلم 14 ألف جنيه فقط.