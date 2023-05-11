«الزراعة» و«الفاو» تنظمان ورشة العمل الافتتاحية لمشروع «بلد واحد منتج واحد»

نظمت وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» ورشة العمل الافتتاحية لمشروع «بلد واحد منتج واحد ذو أولوية»، بحضور الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل «الفاو» في مصر، والدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات ورئيسًا لفريق العمل الوطني «National Task Force» للمشروع، والدكتور عز الدين جاد الله العباسي مدير المعمل المركزي للنخيل وعضوًا بالمشروع.

إنتاج وتعبئة وتصنيع وتجارة وتصدير التمور

وقالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في بيان لها، إن المشروع يضم خبرات من «وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة والقطاع الخاص» والتي تغطي سلسلة القيمة لقطاع زراعة النخيل وإنتاج وتعبئة وتصنيع وتجارة وتصدير التمور، حيث يقوم هذا الفريق بتنسيق وتنفيذ المبادرة في مصر.

وأضافت أن الفريق يمثل وزارة الزراعة المصرية والمعمل المركزي للأبحاث وتطوير نخيل البلح، وهو المسئول عن تنفيذ جزء الإنتاج الأخضر لتحسين الإنتاج وخواص المنتج المصري ليكون له قدره على المنافسة التصديرية دولياً وذلك من خلال تطوير العمليات البستانية ومكافحة الآفات.

نخبة من أساتذة المعمل المركزي للأبحاث وتطوير نخيل البلح

كما يمثل المعمل، فريق العمل الخاص بالمشروع وأيضًا نخبة من أساتذة المعمل المركزي للأبحاث وتطوير نخيل البلح وشارك في الورشة الدكتور احمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات والدكتور احمد رزق رئيس الادارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية وبعض القيادات والباحثين في وزارة الزراعة.