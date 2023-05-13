«خلع اليسر أولًا».. عالم أزهري يوضح عبر قناة الناس آداب دخول وخروج المسجد

نشرت قناة الناس فيديو قصيرًا «ريلز» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» للدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، وذلك تحت عنوان: «آداب دخول المسجد.. يوضحها الدكتور يسري جبر».

وتحدث «جبر» من علماء الأزهر الشريف، عن آداب دخول المسجد، والحديث عند الدخول والخروج، مستشهدًا بقول الإمام النووي وكثير من العلماء المتعلق بذلك الموضوع: «إن الإنسان إذ أراد دخول المسجد، عليه أن يخلع اليسر أولًا ويضع قدميه عليها، ثم يخلع اليمين ويدخل»، متابعًا أن الإنسان يكون في هذه الحالة خلع اليسر أولًا ولكن لم يدخل بها.

آداب الخروج من المسجد

وتابع أن الإنسان إذا أراد أن يخرج من المسجد عليه الخروج باليسر ويضعها على «النعل» فلا يلبسها، ثم يخرج باليمين ويلبس نعلها، حتى يراعي السنة النبوية الشريفة في مثل هذا الترتيب.

قناة الناس في شكلها الجديد

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيًا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.