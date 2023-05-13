وزير قطاع الأعمال يتفقد المشروع القومي للغزل والنسيج بكفر الدوار

في إطار الجولات الميدانية لمتابعة أعمال تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، تفقد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، مشروع التطوير فى مجمع شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بمدينة كفر الدوار، في محافظة البحيرة.

مخطط إدارة أصول شركات الغزل النسيج

استعرض وزير قطاع الأعمال العام، خلال الجولة، المخطط العام لإدارة أصول شركات «المحمودية والسيوف والأهلية وستيا»، وتعظيم عوائدها الاقتصادية، بما يتماشى وأعمال بناء المصانع الجديدة والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة، كما استعرض مراحل تنفيذ مشروع القلعة الصناعية بموقع البيضا، الذي يضم 6 مصانع متكاملة لصناعة الغزل والنسيج على مساحة 337 ألف متر مربع، وكذلك توقيتات الانتهاء من الأعمال ومواعيد وصول الماكينات الجديدة، والتأكد من جداول التوقيتات لمنع أى أعمال تخزين للمعدات، وأن يكون الشحن متوافق مع مواعيد التركيب مباشرةً.

وأوضح الوزير أن مراحل تنفيذ مصنع الغزل، على مساحة 36250 متراً مربعاً، بعدد 88128 «مردن»، وبطاقة إنتاجية 9513 طن سنوياً، كما يتم تطوير مصنع النسيج على مساحة 20900 متر مربع، ويشمل مصنعين 1 و2 تحضيرات نسيج، بعدد 384 «نول نسيج»، بالإضافة إلى مصنع الصباغة والتبييض والطباعة والتجهيز، على مساحة 53000 متر مربع، بطاقة إنتاجية 54 مليون متر سنوياً، ومصنع التفصيل، على مساحة 1500 متر مربع، بطاقة إنتاجية 5.7 مليون قطعة سنوياً، بإجمالي حجم استثمارات تزيد على 3 مليارات جنيه فى الإنشاءات، بالإضافة إلى 115 مليون يورو، قيمة الماكينات الجديدة.

برامج تدريب وإعادة تأهيل العمالة

وأكد «عصمت» ضرورة الاهتمام ببرامج تدريب وإعادة تأهيل العمالة، والتعاون في ذلك مع مركز التدريب بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مشيراً إلى عدد الدورات التي تمت، والبرامج التدريبية، وحصر الكفاءات الموجودة، وبرامج رفع وعي العاملين بأهمية المشروع العملاق لتطوير الصناعة، خاصةً القلعة الصناعية بكفر الدوار، وضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهاء الأعمال، استعداداً للتشغيل التجريبي، موضحاً أن خريطة افتتاح المصانع الجديدة التي يشملها مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج، ستنطلق من مصنع «غزل 4» بالمحلة الكبرى، في نهاية شهر يونيو المقبل، لتتوالى بعد ذلك باقي الافتتاحات.

ووجه وزير قطاع الأعمال العام بالإسراع في الانتهاء من الخطة التسويقية، وضرورة أن تعتمد السياسة البيعية على التعاون مع شركاء الصناعة من القطاع الخاص، وتوفير ما يلزمهم من منتجات الشركة، وإتاحة الفرصة أمامهم لاستغلال الطاقات الإضافية، خاصةً في مصانع التجهيزات والصباغة وغيرها، مشيراً إلى ضرورة التكامل لتحقيق الهدف من هذه الاستثمارات الضخمة، وزيادة الصادرات، وخفض الواردات، وتوفير مستلزمات الصناعة للشركات الخاصة.

تفقد الإنشاءات والمصانع الجديدة

وتفقد الوزير أعمال الإنشاءات والمصانع الجديدة، بحضور الدكتور أحمد مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وقيادات الشركة القابضة، والمهندس أحمد عبدالرحمن بدر، رئيس شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، ورشا عمر، مسؤولة الملف بالوزارة، ومسؤولي الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، ومقاولي المشروع والاستشاريين.