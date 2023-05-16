تايسون المصري يحصد جوائز ذهبية وبرونزية في 3 رياضات: عملت نجارا لأحقق حلمي

اجتهد وطوّر من نفسه ليحقق حلمه في عالم الرياضة، تدرب كثيرا، جمع بين الملاكمة والكونغ فو والكيك بوكسينج، واستطاع أن يحصد جوائز ذهبية وبرونزية، وبطولة الجمهورية أكثر من مرة آخرها العام الجاري 2023 في الكيك بوكسينج، والتي كانت تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

الشاب تايسون من أبناء أبو كبير

علي تايسون، 40 عاما، من أبناء مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، حصل على الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للكيك بوكسينج، والتي أقيمت باستاد القاهرة، قائلا في تصريحات لـ«الوطن» إنه اندمج في ممارسة الرياضة في آواخر التسعينيات باختياره رياضة الملاكمة، وظل يتدرب كثيرا ويشارك في بطولات حصد خلالها ميداليات وجوائز، لافتا إلى أنه حصل على بطولة الملاكمة للمنطقة 7 مرات، بالإضافة إلى برونزية في بطولة الجمهورية، كما حصد الكابتن ابن الشرقية المركز الأول بطولة الجمهورية ماسترز وزن 81 كيلو.

رياضي وطالب بالأزهر

ويضيف تايسون أنه من أبناء الأزهر الشريف وحصل على بكالوريوس التربية الرياضية جامعة الأزهر، كما أنه شارك في منتخب جامعة الأزهر وفي بطولة الجامعة وحصل على المركز الأول 4 مرات، لافتا إلى أنه مارس رياضة الكونغ فو في الموسم الرياضي بعد عام من الملاكمة، وحصل على بطولة المنطقة للكونغفو 10 مرات، بالإضافة إلى ذهبية بطولة الجمهورية في اللعبة.

بطولة الجمهورية وميداليات ذهبية وبرونزية

لم يكتفِ علي تايسون بممارسة رياضتي الملاكمة والكونغفو إلا أنه اندمج في رياضة الكيك بوكسينج في الموسم الرياضي 2005 وحصل على بطولة الجمهورية الدرجة الأولى، لافتا إلى أنه حصد في عام 2021 فضية بطولة العالم للأساتذة، وفي العام الجاري تحديدا شهر مايو حصل على بطولة الماستر المركز الأول والميدالية الذهبية، معلقا: «لم أكتف برياضة واحدة فجمعت بين الملاكمة، الكونغفو والكيك بوكسينج وربنا وفقني وحصدت ميداليات فضية وذهبية وبرونزية وبطولات الجمهورية والعالم الحمد لله وما زال طموحي يكبر يوم بعد يوم».. حسب قوله.

ويسترجع بطل الجمهورية الكابتن علي تايسون ابن الشرقية بداياته مع ممارسة الرياضة حتى تحقيق النجاحات المتتالية والمستمرة، لافتا إلى أنه عانى بعض الصعوبات إذ كان والده متوفي وكانت الأم هي العائل الوحيد له، فاضطر أن يعمل عملا شريفا يوفر له أموال تنفق على دراسته والرياضة فعمل أكثر من عمل، وظل يعمل لفترة نجار مسلح 3 أيام في الأسبوع خلال الإجازة، معلقا: «عانيت كثيرا بسبب الظروف المادية وكدت أتوقف عن الرياضة، إلا أن الحلم والدافع كان أقوى من الصعوبات».

مدرّب محترف باتحادات الألعاب

ويشير تايسون إلى أنه حصل على دورات عديدة بالرياضات التي احترفها، واستحق أن يكون مدربا معتمدا باتحاداتها، كما حصل على دورة التحكيم في الكيك بوكسينج ودورة الثقل الأفريقية للكونغفو ومدرب بمنتخب الشرقية، كما عمل مدربا للكونغفو فترة زمنية بمعهد ضباط صف المعلمين، لافتا إلى مشاركته في نادي اتحاد الشرطة الرياضي والترسانة ومركز شباب الوفاء والأمل بالهرم، معلقا: «الحمد لله ربنا تفضل عليا بتاريخ مشرّف مكلل بالجهود والسعي والصبر رغم سنوات عمري القليلة».، موجها الشكر لوالدته التي أضاءت حياته.