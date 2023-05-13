«الأزهري» عن رفعه على الأكتاف في إندونيسيا: «أحملكم جميعًا فوق رأسي»

وجّه الدكتور أسامة الأزهري، المستشار الديني لرئيس الجمهورية، مجموعة من الرسائل في ختام رحلته إلى إندونيسيا، وأولها شكرٌ عميقٌ واحترامٌ فائقٌ لأهلنا الكرام في إندونيسيا الشقيقة وشعبها العظيم وأبنائها الكرام، حسب تعبيره.

وأضاف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «أقول لكل أبناء إندونيسيا: إذا كنتم وجهتم لي كل هذا القدر من الحفاوة والإكرام فتقديري واحترامي وتشرفي بخدمتكم لا حدود له» .

الأزهري: نحن في مصر نرد الإكرام بمثله وزيادة

وتابع: «إذا كنتم تفضلتم بحملي على الأعناق فأنا أحملكم جميعًا فوق رأسي، وهذا التكريم منكم ليس لشخصي وإنما لمصر العظيمة وشعبها العظيم وأزهرها الشريف، ونحن في مصر نرد الإكرام بمثله وزيادة، بل بأضعافه إن شاء الله».

واستكمل: «يوم الثلاثاء 9 مايو كان يوم الختام في هذه الرحلة إلى إندونيسيا في المحطة الأخيرة من الرحلة في لومبوك٫ حيث تشرفت بالاستجابة لدعوة حضرة الأستاذ الشيخ محمد عزي بن محسن بن مأمون وحرمه السيدة نور الفلاح في أن أقوم بإشهار عقد زواج بنتهم الكريمة نفيسة محمد عزي وحضور حفل زفافها الميمون إلى الأستاذ رفقي ذي القرنين بن لطفي، ثم تشرفت بتلبية دعوة السيد المحافظ الشيخ الدكتور محمد زين المجد محافظ نوسا تنجارا سابقًا، إلى زيارة بيته الكريم».

أدعو لمصر العظيمة وإندونيسيا العظيمة وبلادنا كلها بالأمان والازدهار

وواصل: «وحصلت من سيادته على الكتب التي تسرد سيرة جده الإمام العالم الجليل الشيخ محمد زين الدين عبدالمجيد مؤسس جمعية نهضة الوطن، وأبوالمدارس والمساجد ورائد التعليم في لومبوك، وأوجه في نهاية الرحلة شكري واحترامي وحبي، وحبي وتقديري لأهلنا الكرام في إندونيسيا، وأدعو لمصر العظيمة وإندونيسيا العظيمة وبلادنا كلها بالأمان والازدهار».