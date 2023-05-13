جومانة مراد: حلمت برؤيا لابنتي تعني موتها.. ولم أفهم إلا بعد رحيلها

كشفت الفنانة جومانا مراد عن أصعب اللحظات التي مرت بها بسبب فقدان ابنتها، وقالت باكية خلال استضافتها في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» مع الإعلاميتين منى عبد الغني ومها الصغير على قناة «CBC»، أنها حلمت برؤية تكشف عن موت ابنتها قبل رحيلها بشهر واحد، لكنها لم تستوعب ما حدث لها، وذكرت أنها رأتها في المنام تتحدث إليها بكلمات متكررة، قائلة: «قالت لي الأرض هي جنة الله ومن عليها، وساعتها قلت لباباها في الحلم توتة اتكلمت ولم أفهم الرؤية إلا بعد رحيلها».

تفاصيل الجراحة التي أجرتها ابنة جومانا مراد

كما تحدثت جومانا عن تفاصيل الجراحة الدقيقة التي أجرتها ابنتها على يد السير مجدي يعقوب الذي قام بزراعة قلب لصغيرتها، ورغم نجاح الجراحة على حد قولها لكن جسد ابنتها لم يتقبل القلب بعد عملية الزراعة وهذا ما تسبب في وفاتها.

وأكدت أنها كأم شعرت أن ابنتها سترحل قبل رحيلها بشكل مفجع وهو الشعور الذي لم تشعر به من قبل، ولكنه قلب الأم على حد تعبيرها.

ولفتت جومانة مراد إلى أنها لم تعد كما كانت من قبل، إذ أنها فقدت والدها وحماها وابنتها في فترات متقاربة، وهو ما جعلها تشعر بأن كل شيء لم يعد كما كان في السابق، وأنها رغم ما تعانيه من فقد لديها مهمة أخرى لتكمل المسيرة وتتعامل مع أبنائها.

موعد عرض الستات مايعرفوش يكدبوا

يذكر أن برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» يذاع على قناة «CBC» من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا.