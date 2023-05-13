موعد خروج المعتمرين قبل موسم الحج 2023.. باقي كام يوم؟

مع اقتراب بدء شهر ذي القعدة، الذي يتزامن مع بدء توافد الحجاج من جميع أنحاء العالم على المملكة العربية السعودية، لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، ومع استمرار موسم العمرة خلال شهر شوال الجاري، والذي قارب على الانتهاء، حددت السلطات السعودية موعد خروج المعتمرين من المملكة، قبل بدء موسم الحج 2023.

وفي التفاصيل بشأن موعد خروج المعتمرين من المملكة، قبل بدء موسم الحج 2023، أوضحت السلطات السعودية أن يوم 29 من شهر ذي القعدة سيكون آخر موعد لخروج المعتمرين من المملكة العربية السعودية.

موعد خروج المعتمرين قبل موسم الحج 2023

وأعلنت وزارة السياحة المصرية أن يوم 29 من شهر شوال الجاري، والموافق 19 مايو الجاري، سيكون آخر موعد للسفر لأداء العمرة، قبل موسم الحج 2023.

وتبدأ المملكة العربية السعودية في استقبال أولى رحلات الحج في الأول من ذي القعدة من العام الهجري 1444، الموافق 21 من مايو المقبل، وسيكون اليوم الرابع من شهر ذي الحجة آخر موعد للرحلات، التي تستقبلها المملكة لأداء المناسك، والذي يوافق 22 يونيو 2023.

في سياق متصل، شدد الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، على تقديم الخدمات الصحية العالية لسكان وزوار المحافظة في المستشفيات والمراكزالصحية كافة، وفي جميع المواقع التي يتطلب تقديم الخدمات بها.

توفير الخدمات الصحية للحجاج

وحث على تقديم الخدمات الصحية وتجويدها لمراجعي المستشفيات والطب المنزلي، والاستعداد التام لخدمة قاصدي بيت الله الحرام، مع قرب موسم الحج، وذلك في المنافذ المؤدية إلى العاصمة المقدسة، التي تشمل مطار الطائف الدولي، وميقات قرن المنازل، وميقات وادي محرم، مشيراً إلى أن خدمة ضيوف بيت الله الحرام شرف يتمناه كل شخص.